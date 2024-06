Bad Bunny sufre vergonzoso accidente con una bailarina en pleno concierto

Fue el pasado mes de febrero, Bad Bunny arrancó su gira Most Wanted Tour por Norteamérica para presentar su quinto álbum de estudio “Nadie sabe lo que va a pasar mañana“.

El cantante planeó finalizar el tour con dos actuaciones en San Juan, Puerto Rico, las cuales llevó a cabo el 7 y 8 de junio, aunque todavía al parecer podría añadir nuevas fechas.

Como actuaba en su tierra, las expectativas era altas y no defraudó, pues el artista hizo que los fans disfrutaran de principio a fin; sin embargo, hubo un percance que se llevó todo el protagonismo.

Mientras lo daba todo bailando junto a una de sus bailarinas, las medias de ella se quedaron pegadas al vestuario de él, aunque el incidente no pasó a mayores, el susto se hizo evidente en sus rostros.

Benito Antonio Martínez Ocasio, su nombre real, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en dónde agradeció a su natal Puerto Rico por ser parte de sus inicios durante su carrera.

Sus palabras provocaron los rumores de una posible despedida de la industria musical. Todo debido a que él menciona el cierre de esta etapa con sus últimos conciertos.

Fue durante la interpretación de la canción “Vuelve Candy B” en la que se le ve pasar un mal momento. El video muestra a Bad Bunny de rodillas en el escenario mientras cubre el rostro.

Bad Bunny got a standing ovation 👏🏼 at The Plaza Del Caribe “Caribbean Cinemas” 🥺🐎🇵🇷 pic.twitter.com/HIbpJaWDMw

— Bad Bunny Tour (@tourbadbunny) June 8, 2024