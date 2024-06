IMÁGENES FUERTES: Mujer desaparecida es hallada dentro de enorme serpiente

Una mujer reportada como desaparecida fue encontrada devorada por una enorme serpiente pitón en Indonesia, después de que los aldeanos extrajeran su cuerpo del interior del reptil.

Farida, de 45 años y madre de cuatro hijos, desapareció el 6 de junio mientras caminaba por el bosque para vender comida en un mercado local cerca de su hogar en el pueblo de Kalempang. La pitón la atacó, mordiendo su pierna y envolviéndose alrededor de su cuerpo para asfixiarla antes de tragársela, comenzando por la cabeza. Se estima que el proceso de ingestión duró aproximadamente dos horas.

Preocupado por su ausencia, Noni, el esposo de Farida, de 55 años, alertó a los vecinos, quienes organizaron una búsqueda. Al día siguiente, encontraron una pitón de 5 metros con un gran bulto en el estómago. Un video de la escena muestra a la enorme serpiente con la lengua sobresaliendo de su boca.

Sospechando lo peor, los aldeanos utilizaron un machete para cortar la piel de la pitón, descubriendo el cuerpo de Farida en su interior. El cuerpo fue retirado y llevado para un entierro religioso en el distrito de Pitu Riawa, en la provincia de Sulawesi del Sur.

Al respecto, Noni, esposo de Farida, señaló que la muerte de su esposa se hubiera podido evitar si él la hubiera acompañado y señaló que la ausencia de su mujer será una enorme ausencia para su familia.

