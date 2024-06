¿Por qué es tendencia el nombre de Sara Milliken?

Sara Milliken, una joven de talla grande, es tendencia en las redes sociales y en el centro de una polémica después de ganar el título de Miss Alabama la semana pasada en el concurso de belleza nacional American Miss.

Su entrevista inicial con el canal local WKRG, en la que compartió su alegría por su victoria en el certamen después de participar tres veces en los últimos ocho años, se volvió viral, lo que llevó al medio a limitar los comentarios en sus redes sociales.

Aunque las opiniones de los usuarios estaban divididas, algunos que no estuvieron de acuerdo con el reconocimiento a la joven de 23 años hicieron comentarios agresivos, burlándose y atacando no solo su aspecto físico, sino también al medio y a la reportera que la entrevistó.

#MissAlabama, Sara Milliken, is confronting cyberbullies, urging them to seek help, and affirming that she is “mentally at a great place.”#Milliken was recently crowned #MissAlabama2024 after an eight-year pursuit of the title.#SaraMilliken pic.twitter.com/rBPAx772FM

— know the Unknown (@imurpartha) June 7, 2024