Rodri, 50 partidos con España: “Me quedo con mi debut”

Rodri Hernández cumplió en el último amistoso de la selección española antes de la Eurocopa 2024, en Mallorca ante Irlanda del Norte, 50 partidos como internacional, convertido en uno de los grandes líderes dentro y fuera del terreno de juego, y con un recuerdo especial por encima de cualquier vivencia, el día que cumplió el sueño de debutar.

Fue un 23 de marzo de 2018 en un partido amistoso de entidad, ante Alemania en Düsseldorf, que la selección española empató a uno. A los 82 minutos entraba al campo sustituyendo a Thiago Alcántara.

“Cumplí el sueño más importante que he tenido desde pequeño, jugar con la selección de mi país”, recuerda Rodri. “El fútbol y la vida pasan muy rápido, detrás de los 50 partidos hay muchos recuerdos dulces y otros no tanto, he jugado un Mundial, una Eurocopa y un Nations League pero si me tengo que quedar con un momento, sería el día de mi debut”, eligió.

✈️☁️ ¡¡𝗨𝗡 𝗛𝗢𝗠𝗘𝗡𝗔𝗝𝗘 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗧𝗢𝗦 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗢𝗦!! 🗣️ Rodrigo Hernández celebra en mitad del viaje hacia Alemania su partido número 5⃣0⃣ con la @SEFutbol: “Sois mi segunda familia” 🤗 ¡¡Y que sean muchos más!! ℹ️ https://t.co/5VmUjXBO3M#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/xBaTprRRr1 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 10, 2024

Llegan ilusionados

El segundo capitán de la selección española, Rodri Hernández, mostró este lunes la mentalidad con la que España encara la Eurocopa 2024, sin ponerse “expectativas muy largas”, con “gran ilusión” y enfocando cada partido con el objetivo de ser “competitivos” para llegar lejos.

“Tenemos una gran ilusión, pero vamos a ir a paso a paso, no queremos ponernos expectativas muy largas”, señaló, al tiempo que incidió en que miran el día a día “siendo competitivos” y habló sobre la importancia de “sentir la camiseta, que tanto representa” en esta Eurocopa 2024 que inicia España el sábado 15 de junio ante Croacia en Berlín.

“Da igual de dónde seamos, todos representamos un único color. España hará todo lo posible y estoy convencido de que tendremos un gran papel en esta Eurocopa”, añadió en declaraciones a los medios de la Federación desde el hotel de concentración en Donaueschingen, donde los internacionales llegaron en la noche del domingo.

Rodri es uno de los grandes líderes del vestuario de la selección y es el segundo jugador con más internacionalidades, con 50 partidos recién cumplidos, tras Álvaro Morata.

Hemos dejado las mejores fotos para el final del día 😜#VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/fhIyVEVhRr — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 10, 2024

*Información EFE