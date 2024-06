Revelan la reacción de Pepe Aguilar ante la relación de su hija con Nodal

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron oficialmente su relación amorosa tras semanas de rumores y especulaciones.

En una entrevista con la revista Hola! USA, la joven cantante afirmó que su vínculo es “la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar”.

La relación entre ambos artistas del regional mexicano había generado mucho interés en las últimas semanas. Ellos trabajaron juntos en 2020 en la exitosa canción “Dime cómo quieres”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por HOLA! USA (@holausa)

Según Aguilar, la relación se fortaleció después de que su nuevo novio terminara con Cazzu, de quien se separó apenas hace unas semanas y con quien procreó a su hija Inti.

“La vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, fueron las palabras que Ángela usó para dar a conocer la noticia.

La confirmación de esta relación ha generado múltiples reacciones en las redes sociales, por lo que el circulo amoroso es tendencia desde ayer.

Reacción del cantante

Luego de que la noticia de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar fuera soltada inesperadamente, muchos internautas se preguntan cómo reaccionó Pepe Aguilar.

Aunque parece ser que ella está disfrutando de la compañía de su nuevo novio, la fuente señala que Pepe Aguilar no está contento:

“La ha consentido como ningún hombre. La llenó de joyas y de ropa de las mejores marcas. Sobre todo la hizo sentir segura y querida. Ángela vive el sueño de princesa. Aquí lo único malo es su papá, no está nada contento por esto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mejor FM (@lamejoroficial)

“Él le lleva 5 años a ella. Tiene 25 años y ella apenas 20. Como todo pasó tan rápido, no hubo tiempo para que Pepe intercediera para que ella no se fuera de viaje. Se le está saliendo del huacal, y eso no lo vio venir.

Ahorita ya está con ella y las cosas no están nada fáciles. Pero ella está muy emocionada, no enamorada, pero sí emocionada. Conociéndola, sé que seguirá con Nodal hasta donde tenga que llegar”, dijo una fuente.

VER MÁS