Pepe, el jugador más longevo en participar en una Eurocopa

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, se estrenó en la Eurocopa Alemania 2024 con un once sin Joao Félix, pero con Rafael Leao en ataque y con una línea de cinco defensas con tres centrales, incluido Pepe, para enfrentarse a la República Checa, que también compondrá una zaga con el mismo número de jugadores.

Roberto Martínez, juega con un once formado por: Diogo Costa; Cancelo, Dalot, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha; Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el técnico Ivan Hasek juega con: Stanek; Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Doudera; Sulc, Soucek, Provod; Kuchta y Schick.

🇵🇹👴🍷 Pepe will tonight become the oldest player of all time to play at the EUROs:

🇵🇹 Pepe, 41 years and 113 days

🇭🇺 Gabor Kiraly, 40 years and 86 days

🇵🇹 Cristiano Ronaldo, 39 years and 134 days #EURO2024 pic.twitter.com/wH5rPCYzeG

