Concacaf se pronuncia por racismo post-partido Argentina-Canadá

Tras los repudiables comentarios racistas dirigidos hacia el jugador Moïse Bombito de la selección de Canadá en redes sociales, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) emitió un contundente comunicado apoyando a Canada Soccer y condenando enérgicamente cualquier forma de discriminación racial en el deporte y en la sociedad.

En el comunicado oficial, Concacaf expresó: “Apoyamos a Canada Soccer al condenar las vergonzosas publicaciones en redes sociales dirigidas a Moïse Bombito. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en la sociedad”. Esta declaración refleja el compromiso de la Confederación con la igualdad y el respeto dentro y fuera de los campos de fútbol.

