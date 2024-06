Viralizan video de Adele recibiendo con gran emoción bandera de Guatemala

Creditos a quien pertenezca. Me considero con un verdadero fan de #Adele y este video me hizo sentir muchas emociones. No estoy seguro si este video fue de un viernes o un sabado en la semana 37 pero esa semana estuve ahi, y en el pasillo entre las primeras secciones donde camina, no se mira en la seccion de arriba y es donde estaba yo; pero cuando descubri este video me agarró la emocion porque habemos muchos fans provenientes de Guatemala tambien.. GUATEMALA TE AMA ADELE 🇬🇹❤️ #adeleguatemala #whenwereyoung #fansdeadele #lasvegas #adelelasvegas

