Afición de Argentina abarrota el Times Square para el banderazo

Centenares de aficionados argentinos abarrotaron este lunes por la tarde la icónica Times Square de Nueva York para realizar el tradicional ‘banderazo’ y animar a la selección argentina antes de su partido mañana contra el combinado chileno durante la segunda jornada de la Copa América de futbol.

El equipo de Lionel Scaloni, que venció a Canadá por 2-0 en la primera fecha del torneo, se mide mañana a la escuadra dirigida por Ricardo Gareca a las 19:00 horas de Guatemala en el MetLife Stadium (Nueva Jersey), ubicado a apenas 30 kilómetros de la propia Times Square.

Ilusionados tras ganar el último Mundial, celebrado en Qatar, los aficionados se ‘tomaron’ la famosa plaza neoyorquina. Muchos vestían camisetas de su selección y, mayoritariamente, con el número “10” y Messi.

Todos formaron una especie de corro en el que una bandera gigante de Argentina se movía al son de las canciones de la hinchada y del tímido viento en esta tarde plomiza de Nueva York.

Además, entre los rascacielos, hubo un anuncio promocional del propio Lionel Messi que hizo acompañar el entusiasmo de sus compatriotas.

Unos hinchas que, como de costumbre, ya se hicieron notar en Qatar y ahora pretenden hacer que los de Scaloni jueguen ‘de local’ ante la selección chilena.

Entre sus cánticos en Times Square estuvo, por ejemplo, el popular “Brasil, decíme qué se siente”. El cual fue interpretado al unísono mientras decenas de turistas disfrutaban con la pasión argentina por el futbol y tomaban fotos y vídeos.

Argentina porta el cartel de máxima favorita para esta Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos. Y además de Canadá y Chile debe enfrentarse en la última jornada del grupo A con Perú.

Chile ya jugó previamente contra la selección peruana, comandada por Jorge Fossati, en la primera jornada de esta competición y empataron a cero.

Argentina fans have completely taken over Times Square in New York!🤯🇦🇷pic.twitter.com/pcByNu6XDD

— Roy Nemer (@RoyNemer) June 24, 2024