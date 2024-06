Anitta se luce con diminuto bikini para apoyar a Brasil en la Copa América

Anitta causó un gran revuelo en su cuenta de Instagram luego de presumir una serie de fotografías luciendo un diminuto bikini con la bandera de Brasil. La famosa cuenta con más de 64 millones de seguidores.

La Copa América ya se está llevando a cabo desde el jueves 20 de junio. Este lunes 24 de junio, la Selección de Brasil se enfrenta a la de Costa Rica en su primer partido.

Es por ello que la intérprete de ‘Envolver’ ya mostró su pasión por su Selección luciendo este impactante look con el que ha recibido millones de elogios.

“Cada vez que vengo a Brasil, me pregunto por qué me voy. Qué semana tan feliz. Estoy bendecida, desearía que esta transmisión tuviera más fotos, para agradecer y mostrar a cada amigo y a cada miembro de la familia que se asegura de estar siempre conmigo… Agradezco a todos y cada uno. Me siento muy feliz y amada”, comentó en su publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anitta 🎤 (@anitta)

El bikini con los colores de Brasil también dejó ver la espectacular y bella figura de Anitta, quien recientemente estrenó el tema “Aceita”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anitta 🎤 (@anitta)

La famosa se encuentra de gira con varias presentaciones y recientemente se presentó en Boston. En un video que compartió se mira que también luce la camiseta de la Selección de Brasil en sus presentaciones.

Mira también: