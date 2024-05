Filtran video de Anitta bailando y besando a Peso Pluma

Los rumores de un posible romance entre Anitta y Peso Pluma comenzaron el pasado 31 de marzo, justo cuando ella estaba cumpliendo años.

A la cantante brasileña le tocó una presentación en México y fue sorprendida por el ex de Nicki Nicole, cuando se apareció en el escenario con un pastel y un beso.

Dicho momento fue tomado como una situación normal, ya que ambos artistas han profesado que tienen una linda amistad luego de colaborar juntos en la canción “Bellakeo“.

Sin embargo, desde que él regresó a la soltería comenzó a compartir mucho con la sensual mujer y han sido vistos en situaciones que dan pie para pensar que entre ambos sucede algo más.

Ahora parece que no lo esconden, ya que se ha filtrado un video grabado desde el interior de un auto. En un hermoso vestido negro se pone de rodillas sobre los asientos traseros de la camioneta y comienza a bailar, mientras una de las amigas la graba.

En varios momentos de los cortos 20 segundos que dura el material, ella mira varias veces a Peso Pluma. Hasta que en un momento no aguanta más y encara para besar al mexicano.

En una entrevista reciente, Anitta reveló que perdió más de 300.000 seguidores en redes sociales tras la publicación del video de su canción “Aceita”.

El videoclip, que incluye imágenes de la cantante practicando su religión afrobrasileña, Candomblé, generó controversia y ataques hacia ella.

“Siempre supe que esto iba a suceder porque la gente tiene muchos prejuicios, pero honestamente no me importa. Estoy en una fase de mi vida en la que no podría importarme menos lo que piense la gente, y más aún [con] la siguiente situación”, declaró.