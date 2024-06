Caso Construcción: Carlos Presa Aguirre es condenado a seis años de prisión

Tras someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos, el Juzgado de Mayor Riesgo “D” emitió una sentencia condenatoria este lunes 24 de junio contra Carlos Presa Aguirre, implicado en el caso denominado “Construcción y Corrupción“.

La jueza Abelina Cruz Toscano escuchó los argumentos de las partes en el proceso, así como las declaraciones del sindicado, quien reconoció haber cometido los hechos irregulares que le atribuyó el Ministerio Público (MP), entidad que lo vincula con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

De acuerdo con las investigaciones, esta persona era representante legal de varias empresas constructoras que estaban a cargo del exfuncionario, también señalado dentro de este expediente.

“Reconozco los hechos, yo fui firmante de esas cuentas, pero solo quería aclarar que yo de la cuenta ‘Agua Azul’ nunca recibí ni un centavo. Yo no saqué ni un centavo de esas cuentas para uso propio, por lo que me parece que lo que están pidiendo (de multa) es mucho y entiendo que en esas cuentas no hay dinero. Yo no manejaba eso, había firmado cheques en blanco y fui sorprendido en mi buena fe, porque se me avisó que era para precalificar la empresa para poder trabajar con el Estado”, expresó en parte de su testimonio.