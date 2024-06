UEFA se defiende tras acusaciones por la atención médica a futbolista húngaro

La UEFA, a través de un comunicado oficial, afirmó este lunes que el equipo médico que atendió al futbolista húngaro Barbabás Varga, inconsciente por un fuerte golpe en una durante el choque que disputó su selección ante Escocia, actuó sin retraso, “a los quince segundos del incidente” y de acuerdo “con los procedimientos habituales”.

El organismo presidido por Aleksander Ceferin contestó a las críticas sobre la actuación de los galenos de alguno de los miembros de la selección húngara, como por ejemplo su entrenador, Marco Rossi, que lamentó el tiempo que tardaron en atender a su jugador.

“En relación con la intervención médica tras el traumatismo craneal sufrido por el húngaro Barnabás Varga, nos gustaría aclarar que la intervención del médico del equipo se produjo a los 15 segundos del incidente, seguido inmediatamente por el segundo médico del estadio, para realizar una primera evaluación de la lesión y proporcionar el tratamiento adecuado, según los procedimientos médicos habituales”, comienza el citado comunicado.

“El equipo de urgencias cualificado estaba esperando en el terreno de juego, de acuerdo con su protocolo, y llegó con la camilla en cuanto los médicos solicitaron su intervención para evacuar al jugador y trasladarlo inmediatamente al hospital. La coordinación entre todo el personal médico ‘in situ’ fue profesional y todo se hizo de acuerdo con los procedimientos médicos aplicables. No hubo ningún retraso en el tratamiento y la asistencia al jugador”, concluyó la UEFA.

Barnabás Varga se lesionó de gravedad en el minuto 68 del partido Escocia-Hungría. Sufrió un fuerte golpe en la cabeza al intentar pelear por la pelota y cayó inconsciente al suelo. Fue evacuado a un hospital de Sttutgart después de sufrir “una conmoción cerebral” y romperse “varios huesos de la cara”, según explicó la Federación de Fútbol de Hungría a través de un comunicado.

UEFA have responded to criticism about the speed of medical help to Hungary’s Barnabás Varga after he suffered multiple fractures to facial bones and concussion against Scotland. pic.twitter.com/vW00nc5Id4

