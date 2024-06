El gesto de Neymar con unos vendedores en Los Ángeles

Este lunes, la estrella brasileña Neymar se convirtió en el centro de atención no solo por su presencia en el SoFi Stadium de Los Ángeles, sino por un gesto inesperado que dejó a muchos asombrados. El jugador del Al Hilal, conocido por su talento en el campo y su estilo de vida lujoso, decidió detener su vehículo antes del partido entre Brasil y Costa Rica para comprar dos camisetas falsas de vendedores ambulantes.

El encuentro entre Brasil y Costa Rica, parte de la fase de grupos de la Copa América, atrajo a miles de aficionados al SoFi Stadium. Sin embargo, antes del inicio del juego, Neymar protagonizó un acto que pocos esperaban. En lugar de dirigirse directamente al estadio, el astro brasileño se detuvo en un puesto de vendedores ambulantes para adquirir dos camisetas falsas. Este gesto generó una gran cantidad de comentarios en las redes sociales y en los medios de comunicación, dado el contraste entre la imagen pública de Neymar y la naturaleza humilde de su compra.

Neymar stopped at a traffic light & bought a Brazil jerseys from vendors 🤣🇧🇷

When they noticed it was him 😭

pic.twitter.com/XvmlKJtPjv

— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) June 25, 2024