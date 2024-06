Aficionados mexicanos consideran que a su selección le falta talento

Aficionados de la selección mexicana de futbol consideraron este miércoles previo al partido ante Venezuela que a su equipo le falta talento para hacer un papel importante en la Copa América.

Antonio es obrero; salió temprano de trabajar para poder ver el segundo partido de la selección en la Copa América, en el SoFi Stadium de Los Angeles, California.

El ambiente de la Alameda, en el centro de la capital, lució desangelado este día. Algo que se repitió en otros sitios de la urbe, donde la Copa América ha despertado poco interés. Esto, a pesar de que México comenzó con triunfo, 1-0 sobre Jamaica, en la primera fecha del grupo B.

Antonio fue uno de los pocos en varias cuadras que mostró la camiseta de la selección. Aunque dijo desconfiar del equipo por el poco talento de los jugadores.

“Falta talento y que los jóvenes le echen ganas porque sólo le echan un poco y luego se desaniman y así no se puede”, aseveró.

Otro fiel a la selección en el centro de la ciudad fue un estudiante llamado Julio, quien repitió la falta de confianza en el tri “Creo que a Venezuela se le puede ganar porque no lo considero una potencia en el futbol, pero con otros no sé si pueda. No sé ni quiénes juegan, quizá con jugadores con más talento sería otra cosa”, subrayó.

Maya Colín celebró que su salida del restaurante de la colonia Condesa donde trabaja de camarera haya sido casi dos horas antes del encuentro contra los venezolanos porque es una seguidora de los Pumas UNAM y admira al seleccionador Jaime Lozano, quien en la década pasada fue un jugador emblemático del cuadro universitario de la Liga Mx.

“Qué lo dejen trabajar; acaba de renovar al equipo y ya quieren que le gane a Argentina y Brasil. No es justo eso, los comentaristas, en su afán de crear polémica, siempre van a la contraria”, expresó.

La selección mexicana, que forma parte del grupo B, cerrará su participación en la primera fase el próximo domingo. Su último partido será ante Ecuador en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona.

La más reciente ocasión en que México asistió a este torneo fue en la Copa América Centenario. Y para su mala suerte, fue eliminado por Chile 7-0 en cuartos de final.

