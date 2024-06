LeBron James jugará con su hijo en Los Ángeles Lakers

Bronny James, con apenas 19 años y una estatura de 1,86 metros, ha logrado lo que muchos jóvenes sueñan: ser seleccionado en el Draft de la NBA. Sin embargo, lo que hace que su historia sea aún más notable es que jugará junto a su padre, el legendario LeBron James, en los Los Angeles Lakers. Este hecho, sin precedentes en la historia de la NBA, ha capturado la atención del mundo entero.

Bronny fue seleccionado con el número 55 en el Draft de 2024, en una promoción considerada más débil de lo habitual, encabezada por los franceses Zaccharie Risacher y Alex Sarr. Ser hijo de LeBron James, uno de los jugadores más influyentes de todos los tiempos, ha sido tanto una bendición como un desafío. A pesar de las dudas sobre su capacidad para jugar en la NBA, Bronny ha perseverado, destacándose en los 25 partidos universitarios que jugó con la Universidad de Southern California.

La historia de Bronny no ha sido fácil. Hace 11 meses, sufrió un paro cardíaco debido a un defecto congénito, lo que puso en riesgo no solo su carrera deportiva, sino también su vida. Contra todo pronóstico, se recuperó y continuó persiguiendo su sueño. La selección de Bronny por parte de los Lakers es un testimonio de su determinación y resiliencia.

LeBron James ha expresado públicamente su deseo de jugar junto a su hijo en la NBA. Aunque en ocasiones minimizó la importancia de esta idea, asegurando que estaría feliz simplemente de enfrentar a su hijo en la cancha, los movimientos detrás de escena cuentan otra historia. Rich Paul, agente de LeBron y Bronny, jugó un papel crucial en asegurar que Bronny terminara en los Lakers. Según Bob Myers, ex-gerente general de los Golden State Warriors, Paul contactó a las franquicias que seleccionaban antes de los Lakers en la segunda ronda, advirtiendo que si elegían a Bronny, este se marcharía a Australia.

La decisión de los Lakers de seleccionar a Bronny es un claro reflejo de la enorme influencia de LeBron en la liga. A sus 39 años, LeBron sigue demostrando su capacidad para moldear el destino de equipos y jugadores con un simple gesto. No es casualidad que Bronny vaya a ser su compañero y que el próximo entrenador de los Lakers sea JJ Redick, un exjugador sin experiencia previa como entrenador, pero cercano a LeBron.

La selección de Bronny prácticamente asegura la renovación de LeBron con los Lakers. Hasta el 29 de junio, LeBron puede optar por extender su contrato un año más, aunque se espera que los Lakers le ofrezcan una extensión de tres años y 160 millones de dólares. Este movimiento no solo solidifica el futuro de LeBron en Los Ángeles, sino que también promete una emocionante nueva era para los Lakers.

