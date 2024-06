Pedro Sola revela detalles de su relación con su novio 30 años menor que él

Pedro Sola ha tratado de mantener su vida privada y amorosa fuera del ojo público, y pocas son las ocasiones donde habla sin temor a las críticas.

El conductor de Ventaneando estuvo de invitado al pódcast de Karime Pindter, la exintegrante de Acapulco Shore, en donde contó cómo conoció a quien hoy es su pareja.

En la entrevista reveló que su actual pareja no vivía en la Ciudad de México. En ese momento no se podían ver tan seguido porque no tenía tiempo, por lo que fue su pareja quien optó por venirse a vivir a la CDMX.

A la preguntó sobre cómo es su novio, él reveló: “es una gente con una cultura, un hombre con una personalidad brutal” y aseguró que conoció a su “colagenito” cuando su novio tenía 24 años, ahora tiene 46 y é 77 años.

Karime le preguntó si se habían casado, pues llevan más de 20 años de relación respondió:

“No nos casamos porque esto de la boda es una cosa muy de ahora. Yo sí creo que las bodas entre personas como nosotros son importantes porque vi cosas terroríficas en la época del VIH en donde las parejas se morían y llegaba la familia y se apoderaban de todo. Todo mundo era joven y se moría, gente sexualmente activa”, indicó.

Revelaciones del conductor

Pedro Sola confesó en un podcast que la mayoría de las mujeres que han estado en Ventaneando le hacen la competencia a Pati Chapoy, lo que desató reacciones de todo tipo en redes sociales.

Según dijo, algunas conductoras han estado en competencia con Pati y aunque no quiso decir nombres, fueron los usuarios quienes dijeron algunos nombres.

Aunque asegura que es la competencia femenina por naturaleza, otros comentan que no solo quieren hacerle la competencia a su jefa, sino que desean quedarse con Ventaneando, un programa que ha estado más de 20 años al aire.