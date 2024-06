Barcelona traspasa a Sergiño Dest al PSV Eindhoven

El defensa estadounidense Sergiño Dest fue traspasado al PSV Eindhoven neerlandés, equipo en el que jugó en calidad de cedido la pasada temporada. El Barcelona confirmó la operación este sábado e informó que se guarda un porcentaje de una futura venta, asegurando así una posible ganancia económica en el futuro.

Sergiño Dest, nacido en la ciudad neerlandesa de Almere en el año 2000, es internacional con la selección de Estados Unidos. Comenzó su carrera profesional en el Ajax de Ámsterdam, club con el que debutó en la temporada 2019-2020. Su talento y capacidad para jugar tanto de lateral derecho como de extremo derecho llamaron la atención de varios clubes europeos de primer nivel, incluyendo al FC Barcelona.

Dest se unió al Barça en la campaña 2020-2021, convirtiéndose en el primer jugador estadounidense en la historia del club azulgrana. Su fichaje fue recibido con entusiasmo, ya que se esperaba que aportara juventud y dinamismo a la defensa del equipo catalán. Durante sus dos temporadas en el Barcelona, Dest disputó un total de 72 encuentros, 56 de ellos como titular. Anotó tres goles y proporcionó cuatro asistencias, contribuyendo significativamente al título de la Copa del Rey conquistado en la temporada 2020-2021.

A pesar de su prometedor inicio, Dest no logró consolidarse en la plantilla barcelonista, y se vio obligado a buscar oportunidades de juego en otros clubes. En la temporada 2022-2023, fue cedido al AC Milan, donde jugó 14 partidos. Aunque su tiempo en el club italiano no fue tan destacado como se esperaba, la experiencia le sirvió para continuar su desarrollo profesional.

En la temporada 2023-2024, Dest fue cedido al PSV Eindhoven, donde encontró un mayor protagonismo. En el club neerlandés, disputó 34 encuentros, mostrando un rendimiento consistente y adaptándose rápidamente al estilo de juego del equipo. Su versatilidad y habilidades defensivas fueron clave para el PSV, lo que finalmente llevó al club a decidir su adquisición definitiva.

