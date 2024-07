Angus T. Jones sorprende con “excesivo sobrepeso” mientras iba de compras

Angus T. Jones, el antiguo niño de la popular serie Two and a Half Men, fue visto en una rara aparición pública en Los Ángeles, California, el sábado 29 de junio.

A sus 30 años, el actor llevaba una camiseta negra y jeans azules, complementando su atuendo con un gorra negra y gafas mientras lucía un semblante neutro.

La estrella de “Dos hombres y medio”, que una vez fue el artista infantil mejor pagado, lucía irreconocible cuando fue captado haciendo sus mandados.

Es ampliamente reconocido por su papel como Jake Harper, hijo del personaje interpretado por Jon Cryer, Alan Harper, un padre soltero.

El show, que se convirtió en uno de los más vistos desde que empezó a emitirse en 2003, se transmitió durante 12 largas temporadas que lo vieron crecer y le dieron el estrellato desde muy joven.

Durante una entrevista en octubre de 2016 con la revista People, Angus T. Jones reflexionó sobre su tiempo en la televisión y su carrera en la industria del entretenimiento.

Expresó que asistir a la universidad en ese momento era algo que realmente le emocionaba, porque significaba que “ya no era el centro de atención de todos, y eso estaba bien”.

