De Bruyne no confirma su continuidad en la selección belga

Tras la dolorosa derrota de Bélgica ante Francia por 1-0 en los octavos de final de la Eurocopa 2024, Kevin De Bruyne, el destacado centrocampista del Manchester City, dejó en suspenso su futuro con la selección nacional. En declaraciones a ‘Sporza’ después del partido, De Bruyne expresó su intención de tomarse el verano para considerar su continuidad con el equipo belga.

“No lo decidiré hasta este verano. Todavía es demasiado pronto para decidir si voy a continuar en la selección. Déjame procesar esto primero. Vamos a pensar en todo y habrá una decisión después del verano”, manifestó el jugador belga.

Played our hearts out today. Thanks to everyone who came out to support! 🇧🇪🙏🏼 pic.twitter.com/KMJwOhoQFP

— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) July 1, 2024