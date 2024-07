La Conmebol justifica sanciones a técnicos

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha dejado claro que el tamaño de las canchas no puede ser una justificación para los retrasos de las selecciones al regresar al campo tras el descanso, una infracción que ha llevado a la suspensión de cuatro técnicos en la presente Copa América. Los entrenadores sancionados son Ricardo Gareca (Perú), Lionel Scaloni (Argentina), Fernando Batista (Venezuela) y Marcelo Bielsa (Uruguay), quienes no pudieron dirigir a sus equipos en la tercera jornada de la fase de grupos debido a ser reincidentes en saltar al terreno de juego antes del comienzo de la segunda mitad de sus partidos.

La insólita situación, regulada en los artículos 104 y 145 del reglamento de la competición, ha generado quejas de los entrenadores, quienes señalan que la distancia entre el terreno de juego y los vestuarios, especialmente en estadios diseñados principalmente para el fútbol americano, dificulta el regreso puntual al campo.

Frederico Nantes, director de competiciones de Conmebol

Conmebol se defiende de las acusaciones

El entrenador de Perú, Jorge Fossati, uno de los técnicos no sancionados, expresó su preocupación: “Merecería un ajuste para ver si nos dan los tiempos necesarios, para que no se cometa el grave error de salir un par de minutos tarde y que los responsables seamos los técnicos. Hay que mirar muchas cosas. Cuando termina el primer tiempo, no es el momento de poner el cronómetro, sino cuando llegas al vestuario. En varios estadios, el vestuario está como a un kilómetro y eso hay que mirarlo”.

Diego Reyes, ayudante de Marcelo Bielsa, explicó que la estricta normativa no toma en cuenta las actividades que se realizan durante el descanso: “Durante un partido, hay un trayecto desde la cancha hasta el vestuario, una charla técnica, el descanso de los jugadores, y otras actividades. Estas situaciones pueden hacer que el equipo se retrase unos minutos en volver al campo”.

Bruno Guimaraes, centrocampista brasileño, también comentó sobre el impacto negativo de estas sanciones: “Tenemos a alguien que está mirando el cronómetro en el intervalo, pero creo que la Conmebol tiene cosas más importantes de las que preocuparse que eso. No queremos perder a nuestro entrenador. No queremos superar el tiempo”.

Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia, compartió su experiencia con los periodistas: “Dentro del vestuario estamos continuamente pendientes de salir a tiempo, porque sabemos que existe esa sanción. Le puede pasar a cualquier jugador que se olvida algo o se va al baño. Esperamos que no nos suceda y creo que es un poco exagerada”.

Por otro lado, Allison Becker, capitán de la selección brasileña, consideró positivo cumplir con la normativa, aunque sugiere cierta flexibilidad: “Hay que cumplir con los horarios, pero al mismo tiempo en el fútbol la flexibilidad es positiva”.

Dorival Junior, técnico de la selección brasileña, resaltó la importancia de la organización, pero también mencionó la dificultad de las largas distancias entre el vestuario y el campo: “Es necesaria una organización mínima. El fútbol necesita organización. ¿Es posible hacer algunos ajustes? Sí, pero lo más importante es cumplir y respetar los horarios”.

La Conmebol, a través de su Director de Competiciones y Operaciones, Frederico Nantes, negó que el tamaño de las canchas sea la causa de los retrasos: “Cualquier estadio grande de mundial o de competición importante, por las dimensiones del campo, tienen caminos más largos. No creo que esa sea la razón de los retrasos que estamos teniendo en la Copa América”.