¿Son novios? Captan a Vinicius Jr. con sensual modelo

Hace algunos días, Vinicius Jr se dejó ver bien acompañado en un concierto de Myke Towers. Ahora que el famoso futbolista ha realizado un gran papel con la Selección de Brasil se habla sobre la hermosa mujer que lo acompañaba.

Se trata de Corina Smith, quien es una modelo, cantante y actriz venezolana. La artista y el futbolista fueron vistos en actitud cariñosa hace más de un mes en Madrid, mientras asistían a un concierto de Myke Towers en el WiZink Center. Además, también los grabaron marchándose juntos en el mismo vehículo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corina Smith (@corinasmith)

Smith nació en Caracas en 1991. Su debut en el mundo de la televisión llegó en 2009 con la serie musical venezolana “Somos tú y yo: Un nuevo día”. Posteriormente coprotagonizó la ficción “NPS: No Puede Ser”. Tras tomarse un tiempo para estudiar en Estados Unidos y trabajar en sus composiciones, lanzó su primer sencillo en 2015.

Escape, su colaboración con Gustavo Elis en 2016, es uno de los éxitos más destacados de su carrera.

La artista ha seguido centrada en su música y ha grabado temas con Arcángel, Lenny Tavárez, Lyanno y Noriel, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Corina Smith (@corinasmith)

Además se sabe que Corina Smith mantuvo una relación con el cantante Mora y se dice que la ruptura se debe a una infidelidad por parte de él.

“Ella me escribió al DM, ella sí me dio la cara, diciéndome la verdad, pidiendo que la disculpara, que solo lo hizo porque a ella su novio la engañaba. Y como a mí, tú la manipulabas, diciéndole lo que me decías a mí… Solo te arrepentiste porque te descubrí”, dice una de las canciones de Corina que se cree revelaba sobre la ruptura con Mora.

Ahora, aunque Corina y Vinicius Jr ya no han sido captados juntos se cree que pueden mantener una relación escondida y que probablemente después de la Copa América lo den a conocer.

Vinícius Júnior y Corina Smith marchándose del concierto con unos amigos. 👀🤔 pic.twitter.com/sfEsAG2D1n — SrNaninho (@SrNaninho) May 23, 2024

“Realmente es hermosa para Vinicius, si él no aprovecha no encontrará algo mejor”, “Realmente ella no necesita el dinero de él, pero si es muy bonita”, “Wow realmente hermosa”, “Vinicius sería un afortunado”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Vinicius y Corina Smith juntos en Madrid Se confirma que el amor existe 🥰 pic.twitter.com/Oy9Nx24Xtt — Whitezuelans (@whitezuelans) May 22, 2024

Mira también: