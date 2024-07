Kroos espera “que ante España no sea su último partido”

El excentrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha vuelto a ser el centro de atención con sus recientes declaraciones, en las que muestra una mezcla de confianza y determinación mientras se prepara para enfrentar a España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. El encuentro, que se celebrará este viernes en Stuttgart, ha generado gran expectación no solo por la rivalidad entre las dos selecciones, sino también por las palabras que ambos equipos han intercambiado en la antesala del partido.

Kroos, quien ahora está desvinculado del Real Madrid, expresó con firmeza que su selección “tiene mucho que ofrecer” y que este no será su último partido como futbolista profesional. En respuesta a las declaraciones de Joselu, delantero del Real Madrid, quien sugirió que Kroos se retiraría tras el enfrentamiento en cuartos de final, el alemán fue contundente: “No he traído ningún pastel para vosotros. No creo que sea mi último partido y nos volveremos a ver”, afirmó desde Herzogenaurach, una localidad cercana a Nuremberg donde se prepara el torneo.

Joselu jokes about retiring Toni Kroos in Spain’s quarter-final game against Germany 😂 pic.twitter.com/wbilwu3XN3 — ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2024

Kroos quiere retirarse ganando la Eurocopa

Aunque Kroos reconoce que la posibilidad de que esté ante el final de su carrera está presente en su mente, lo ve como una motivación más que como una preocupación. “Lo tienes en la cabeza, pero es una motivación. En los octavos podía ser el último, no me ha molestado, es una motivación grande que tengo, lo de alargarlo lo máximo posible, ojalá hasta el final”, explicó. El exjugador del Real Madrid también manifestó su disposición a aceptar la realidad si su retiro se concreta más pronto que tarde, pero subrayó su deseo de continuar compitiendo.

Las declaraciones de figuras del fútbol también han sido tema de conversación para Kroos. Aunque no le molestaron los comentarios de Vicente del Bosque, quien consideró a España como favorita, Kroos se distanció de las opiniones de Jens Lehmann, quien calificó a La Roja como una selección con “poca experiencia, de juveniles”. “Lehmann no nos representa mucho. Siempre tiene una opinión diferente que los demás. Ellos han demostrado que tienen jugadores con experiencia”, afirmó, destacando la calidad de jugadores españoles como Morata, Rodri, Nacho y Carvajal.

Para Kroos, la clave del enfrentamiento estará en el centro del campo, donde destaca la figura de Rodri, a quien considera un jugador decisivo tanto para el Manchester City como para España. “Los partidos de este tipo se ganan en el centro del campo. El que gane los duelos y controle, tendrá más opciones. No hay duda de que cada equipo tiene jugadores que pueden marcar la diferencia, pero somos dos equipos que quieren tener la posesión”, señaló. Además, no escatimó en elogios para los jóvenes talentos españoles como Lamine Yamal y Nico Williams, reconociendo su capacidad para ser una amenaza constante.

Kroos regresó a la selección alemana a principios de 2024 con un objetivo claro: ganar la Eurocopa. “Es el segundo título más grande a nivel de selecciones. Si no hubiera sido este torneo no hubiera vuelto. Pero tenemos una gran oportunidad para ganar”, comentó. Con una Alemania que ha superado las dudas gracias a sus recientes actuaciones, Kroos mantiene la ambición de llevar a su equipo a lo más alto del torneo.

Finalmente, Kroos habló sobre sus planes una vez que decida retirarse del fútbol profesional. Sin miedo al futuro, el alemán expresó su deseo de abrir una academia en Madrid y dedicarse a sus hijos. “Mi tarea será cuidar de mis hijos. Abrir mi academia en Madrid, así que los niños serán parte de mi vida ahora”, concluyó.