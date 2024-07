Estos son los sueños y metas de Lucero Mejía para los Juegos Olímpicos

La nadadora guatemalteca Lucero Mejía, de apena 16 años, fue una de las últimas atletas en confirmar su asistencia a los Juegos Olímpicas París 2024, lo cual se logró gracias a sus tiempos en cada una de sus participaciones.

La atleta chapina, que mantiene una intensa preparación en Estados Unidos, visitó este día la instalación de Emisoras Unidas para ser parte del programa Súper Deportivo donde compartió con las voces de El Mejor equipo y dialogó cómo se dio este proceso previo a las Justa Olímpicas y cuáles son sus objetivos en la máxima competición que se realizará entre julio y agosto.

“Mi última oportunidad para lograr la clasificación a Juegos Olímpicos fue en México, y mi objetivo era buscar el puntaje más alto, y lo logré en la modalidad del dorso”, señaló la nadadora guatemalteca.

Lucero Mejía reconoce que no esperaba esta clasificación. Pero hubo un momento en el cual comenzó a soñar que quizá el sueño olímpico sería realidad: “Hace un año empecé a ver esa posibilidad de ir a las Olimpiadas. Luego me mudé a Estados Unidos a prepararme y logré mis sueños. Fue algo difícil para mi familia y para mí. Me costó acoplarme allá en Estados Unidos”.

Al hablar sobre las meyas para París 2024, Lucero Mejía, expresó: “Mi meta es bajar mi tiempo. Pero ahora me propuse una nueva meta: Me encantaría una marca A, clasificar a una final o ganar una medalla olímpica”.

#Entrevista🗣️🎙️ | Lucero Mejía: “A lo largo de mi carrera he tenido dos rivales, pero lo bonito de esto es tener una bonita amistad. Elizabet Jiménez, de Republica Dominicana, es una de mis más fuertes rivales, pero una gran amiga”. Radio en línea 🎙️📻📱👉… pic.twitter.com/aXX3hx9Q7u — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 4, 2024

A punto de abandonar su sueño

La vida no ha sido fácil para esta atleta chapina. Ella cuenta que comenzó su carrera de nadadora a los 11 años. Posteriormente, vivió una etapa difícil durante la pandemia del 2020, ya que prácticamente estaba decidida a dejar el deporte de la natación. Pero es aquí donde el papel de la familia juega a favor de la hoy atleta olímpica.

Lucero cuenta que fue su propia madre la que la motivo, casi con regaños y a puros jalones de oreja, a seguir con este deporte que el día de hoy es su gran pasión, y el cual le está dando las mejores alegrías a ella y a su entorno familiar.

#Entrevista🗣️🎙️ | Lucero Mejía: “Llegó un momento en que yo no tenía motivación para seguir en el deporte de natación, pero mi mamá me motivó a seguir nadando. Mi hermana siempre ha estado ahí, al igual que mi papá. Ellos me ayudaron a volver al camino correcto al cambiar mi plan… pic.twitter.com/I3tp2Ilcv1 — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) July 4, 2024

“Lucero venía de la gimnasia, tenía pocos meses de entrenar en natación cuando se nos vino la pandemia. Nos encerramos casi cuatro meses y medio, y ella me dijo que ya no quería nadar. Empecé a buscar piscinas y opciones. Casi me la llevaba de orejanas a entrenar. Comenzamos con dos veces a la semana, luego tres, hasta hacer cinco días de entreno. Fue un tiempo difícil donde muchos atletas dejaron su deporte”, recordó Rochy Arce, madre de Lucero Mejía.

Lucero Mejía también contó quiénes son los atletas que ella admira y que le han servido para ser sus guías en este fascinante mundo de la natación. “A Jorge Vega, desde que lo vi en grandes competencias, siempre quise llegar tan alto como él. Vega tiene algo muy lindo y es su humildad, y eso me ayudó a seguir adelante. En natación, admiro a Valerie Gruest y Gabriela Santis. Entrené con Santis y siempre le dije que la admiraba”.

Facebook Live: Desde el minuto 57: