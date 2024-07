Fallece repentinamente el actor Mike Heslin a los 30 años

Murió Mike Heslin, famoso actor conocido por su participación en las series Lioness y The Holiday Proposal Plan, tras padecer un inesperado infarto, así lo dio a conocer su pareja por medio de las redes sociales.

De acuerdo con los primeros informes, el actor de 30 años murió el 2 de julio luego de que estuvo internado por una semana en un hospital, pero la noticia se hizo pública tres días después.

A través de una publicación en Instagram, el esposo del actor, Nicolas James Wilson, mejor identificado como Scotty Dynamo, despidió al actor con un desgarrador mensaje.

“El 2 de julio, mi marido, mejor amigo y alma gemela, Mike Heslin, falleció de un inesperado evento cardíaco después de una larga batalla en el hospital. Michael era joven, estaba en perfecta salud, y los médicos no tienen explicación para lo que pasó”, inicio escribiendo Dynamo.

Además, lo describió como una persona “brillante, desinteresado, talentoso y un ángel guardián de la vida real”; “el hombre más dulce, más cariñoso y amoroso del mundo”.

Scotty Dynamo aseveró que no puede entender la muerte de su esposo pues hace sólo una semana estaban en planes para formar una familia y dijo: “Regularmente compartíamos nuestros nombres favoritos de bebés para nuestros futuros hijos”.

“Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre, y no podía estar más de acuerdo. Serías el padre más perfecto del mundo. Si alguna vez me convierto en padre, voy a ponerle tu nombre a mi hijo y espero poder criarlo para que se convierta al menos en la mitad de hombre que tú eres”, expresó Dynamo.