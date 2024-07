Maxime Crépeau, la redención del héroe de Canadá

Fundamental para Canadá contra Venezuela, el portero Maxime Crépeau vivió en los cuartos de final de la Copa América una noche soñada después de que hace menos de dos años afrontara una pesadilla con una gravísima y espeluznante lesión durante la final de la MLS Cup.

Canadá, la gran sorpresa de esta Copa América, jugará este martes la semifinal contra Argentina y su guardián entre los palos es el quebequés Crépeau.

De 30 años, el guardameta se hizo enorme en los penales de cuartos contra la “Vinotinto” y detuvo los lanzamientos de Jefferson Savarino y Wilker Ángel para allanar el camino de Canadá a las semifinales en su debut en la Copa América.

Su excelente actuación en la tanda le sirvió para enmendar el error que cometió en la segunda parte, cuando una temeraria salida a tierra de nadie de Crépeau abrió la puerta para que Salomón Rondón, con una preciosa y precisa vaselina, empatara 1-1 el encuentro. Consciente de su equivocación y dando muestras de la experiencia y serenidad de un veterano, Crépeau pidió perdón por ese fallo a Jesse Marsch, seleccionador de Canadá.

Los datos refuerzan la visión de Marsch de su arquero, ya que, según la estadísticas de BeSoccer para EFE, Crépeau es el segundo portero con más paradas de la Copa América (17) solo por detrás del venezolano y ya eliminado Rafael Romo (18).

Ahora son todo sonrisas para Crépeau, que acumula 21 partidos internacionales (10 victorias, 5 empates y 6 derrotas) con 17 goles encajados.

Pero el 5 de noviembre de 2022 sufrió uno de los peores días de su vida. Final de la MLS Cup. Los Angeles FC (LAFC), su equipo, había sido un vendaval. Mejor conjunto de la temporada regular, los angelinos contaban con una plantilla de fuegos artificiales (Carlos Vela, Gareth Bale, Giorgio Chiellini, Cristian Arango, Denis Bouanga…) y se jugarían el título a partido único y en su campo contra el Philadelphia Union.

Con 2-2 en el marcador y ya en la prórroga, un grave error de la defensa local dejó en el minuto 110 a Cory Burke solo y a la carrera contra Crépeau, quien no dudó en salir con el cuchillo en la boca e interrumpir la jugada con un violento corte tirándose al suelo.

Maxime Crépeau suffered a fractured leg in the final minutes of the 2022 MLS Cup Final. His sacrifice helped secure a title but cost him the start of the 2023 season.

Follow Maxime’s road to recovery with #LAFC Head Of Rehabilitation, Jason Han. pic.twitter.com/uag2AM0num

— LAFC (@LAFC) March 28, 2023