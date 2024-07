Aficionada sensual es nombrada “La India” de Colombia ¿De quién se trata?

La hincha de la Selección de Colombia ha llamado la atención por sus llamativos vestuarios para apoyar al equipo en la Copa América 2024.

Wendy Sánchez es el nombre de la modelo conocida como la ‘India de Colombia’. A través de medios internacionales, la joven habló sobre su vida y sus llamativos vestuarios.

“Yo tenía el penacho y ya había ido a varios partidos de la Selección con el penacho y con la camiseta de la Selección Colombia, pero allá hace mucho calor, así que decidí vestirme diferente, más destapada porque allá hace mucho calor”, comentó Sánchez.

Además explicó que mandó a diseñar un body: “Como a mí me gusta vestirme, lo mandé a hacer, pero no pensé que fuera a llamar tanto la atención”.

Sánchez también habló sobre su figura. “La verdad yo voy mucho al gimnasio, también me operé, pero yo soy muy juiciosa con la alimentación siempre trato de comer cosas saludables para mantener la figura. Yo me operé los senos y me hice la liposucción”.

En sus redes sociales, la joven comparte imágenes con poca ropa por lo que ya cuenta con miles de seguidores. Por el momento, Wendy ha colocado privadas sus redes sociales.

