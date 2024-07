Arévalo: “95 diputados del Congreso de la República le fallan de nuevo al pueblo”

El presidente de la República, Bernardo Arévalo y el ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado se pronunciaron la noche de este jueves 11 de julio por la improbación del Estado de Calamidad en el Congreso de la República, así mismo dieron a conocer una denuncia contra el director de Caminos.

“95 diputados del Congreso de la República le fallan de nuevo al pueblo de Guatemala, negándole la posibilidad de acciones inmediatas, 95 diputados y diputadas que hoy tienen que darle explicaciones al pueblo. En ningún momento el Gobierno ha dejado de trabajar lo ha hecho con los recursos que tiene y lo seguirá haciendo. A pesar de que estos 95 diputados le han negado el acceso a los recursos de emergencia que existen para poder atender las necesidades de la población”, manifestó el mandatario, Bernardo Arévalo.

El presidente agregó que continuarán buscando los mecanismos para dar soluciones prontas a las necesidades que existen, “Aquí encontramos que las minorías corruptas siguen queriendo aprovecharse de las necesidades de los más vulnerables y prefieren ver un país en ruinas, que perder sus privilegios, este gobierno y el pueblo de Guatemala ya no tolerará que unos pocos que hoy han perdido el poder que acumularon corruptamente durante muchos años se resistan a los cambios a costa del sufrimiento de muchos”, agregó el mandatario.

Arévalo indicó que los ataques e intimidaciones constantes en contra del ministro Félix Alvarado, durante la última semana no son una casualidad como se ha hecho evidente, “Quiero reiterar mi apoyo total a la transparente gestión que el ministro lleva a cabo y prueba de ello es una estructura criminal”, manifestó.

Denuncia

El ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, anunció que fue destituido el director de Caminos y alista demandas por un nuevo caso de corrupción, relacionadas con el socavón en el kilómetro 44 de la carretera Palín, Escuitla.

“Levantamos eventos dentro del mecanismo de Guatecompras para competir por la reparación de el socavón en el kilómetro 44 de la carretera Palín, Escuintla algo que no necesitábamos hacer , que podríamos haberlo hecho de manera absolutamente arbitraria y a dedo pero no, decidimos que lo íbamos a hacer de manera transparente y recibimos una oferta, una sola oferta que excedía no solo las estimaciones de lo que podía razonablemente costar esa reparación, si no incluso que el monto total de lo que teníamos disponible para todas las intervenciones que pretendíamos hacer con Caminos dentro del estado de calamidad”, detalló el funcionario.

Por lo que utilizaron un segundo mecanismo y recibieron tres ofertas y ante eso el director de Caminos intervienó ilegalmente dentro del proceso que se está haciendo, “Extrae a uno de los miembros lo encierra en su oficina y cuando ese miembro sale de allí se retracta de su participación, esto a pesar de que ya había participado en la revisión de las ofertas que ya había emitido juicio acerca de las ofertas”, manifestó el ministro.

“Lo que es realmente interesante es que la prisa del estado de Calamidad forzó la mano de los corruptos y se tuvieron que hacer visibles lo que antes ocurría a puerta cerrada hoy significa un director de Caminos teniendo que llegar a intervenir en una junta que está seleccionando”, manifestó.

