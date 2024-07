Britney Spears revela que su exnovio la “usaba por dinero”

Britney Spears rompió el silencio sobre su ruptura con Paul Soliz y mencionó los verdaderos objetivos de su exnovio durante su relación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Toxic” celebró su soltería mencionando que se sentía muy feliz. También aprovechó el espacio para criticar a Soliz.

De acuerdo con la artista norteamericana, su exnovio se encontraba a su lado para aprovecharse de su fama y obtener la mayor cantidad de beneficios posibles. En su misma publicación, Spears señaló que en una ocasión, Paul dejó que los paparazzis tomaran una imagen de ella mientras se encontraba llorando en el asiento del copiloto en donde ambos estaban.

Britney Spears broke up with her felon boyfriend Paul Soliz because she realized he was ‘taking advantage’ of her luxurious lifestyle, a source tells Page Six.

Her inner circle is also ‘relieved’ that Soliz is out of the picture after a ‘turbulent’ relationship. pic.twitter.com/fuZKoKpy8l

