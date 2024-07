Shanik Berman se hace retoques en el rostro antes de entrar a LCDLF México

A pocos días del esperado inicio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, Shanik Berman, una de las participantes confirmadas, experimentó un sorprendente cambio de imagen.

Durante el programa Hoy, del pasado 10 de julio, la reconocida presentadora fue atendida por el doctor Juan Carlos Arellano.

En vivo, sin ninguna pena y desde el set, ella realizó varios ajustes estéticos en su rostro. En total le colocaron 19 jeringas de ácido hialurónico.

Durante la intervención, el doctor Arellano le hizo perfilado, armonización facial con tensión de piel y estimulante de colágeno, así como una reestructuración de rostro, colocándole ácido hialurónico en el contorno del maxilar inferior, para provocar un aspecto más joven.

Ella mostró gran entusiasmo por haber sido seleccionada para recibir este tratamiento especial en Enchúlame Hoy.

Luego de la interveción, Shanik Berman explicó por qué eligió al doctor Arellano para realizar estos procedimientos estéticos:

“Yo no dejaría que otro doctor me toque la cara porque yo he visto las cosas que hace y son milagrosas; a mí se me cumplió este milagro. Me siento muy feliz que esté en tus manos”.

​

Una vez terminado el tratamiento, no pudo contenerse y rompió en llanto al ver cuál sería el resultado, ya que el doctor mencionó que conforme pasaran los días, ella iba ir luciendo “más hermosa”.