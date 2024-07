Elenco de Beverly Hills 90210 se despide de Shannen Doherty

Shannen Doherty murió a los 53 años tras luchar contra un cáncer metastático. La noticia fue confirmada por su publicista, Leslie Sloane a la revista People en un comunicado de prensa.

La actriz es recordada por sus roles en las series televisivas Beverly Hills 90210 y Hechiceras, que tuvieron bastante éxito durante los años 90 e inicios del 2000.

Ella había sido diagnosticada con cáncer de mama en 2015 y luchó contra la enfermedad durante varios años. Según indicó Sloane este domingo:

Aunque ella había anunciado que se preparaba para su final, su muerte despertó la nostalgia entre sus colegas de la famosa serie de los 90’s, donde interpreto el papel de Brenda Walsh.

“Todavía estoy procesando mi tremendo dolor por la pérdida de mi amiga de muchos años, Shannen, la mujer a la que a menudo he descrito como una de las personas más fuertes que he conocido. Ella era valiente, apasionada, decidida y muy amorosa y generosa. La extrañaré y siempre la honraré profundamente en mi corazón y en mis recuerdos”. escribió Jennie Garth.

Hace apenas unos meses se armó de valor para transmitir sus insaciables ganas de vivir pese a que la enfermedad ya había llegado al cerebro.

“Aún no he terminado de vivir. No me quiero morir”, reveló en una conmovedora entrevista a la revista People.