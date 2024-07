“Me da miedo”, hacen viral el último mensaje de Shannen Doherty

Shannen Doherty mostró esperanza pese a la incertidumbre sobre la duración de su tratamiento de quimioterapia.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento de la icónica actriz conocida por su papel en series como Beverly Hills 90210 y Charmed. A los 53 años, la famosa perdió su batalla contra el cáncer de mama, una enfermedad contra la cual luchó por varios años.

Leslie Sloane, publicista de Doherty, fue quien confirmó la lamentable noticia a través de un comunicado. “Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. Perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad”.

Según informaron medios internacionales, Shannen estuvo rodeada de sus seres queridos y su querido perro, Bowie, en sus últimos momentos.

El diagnóstico inicial de cáncer de mama llegó en marzo de 2015, marcando el inicio de una larga y difícil batalla para la actriz. En abril de 2017, Shannen anunció públicamente que había entrado en remisión, solo para enfrentar una recurrencia en 2019.

En 2020, reveló su diagnóstico de cáncer metastásico en etapa 4, y en junio de 2023, compartió que la enfermedad se había extendido a su cerebro, sometiéndose a una cirugía.

“Me siento esperanzada sobre el futuro. Por primera vez, no tengo idea de cuánto tiempo, voy a estar en quimioterapia. No tengo idea si van a ser tres meses o si van a ser seis meses o si después de tres meses no está funcionando, vamos a cambiar de nuevo”, inició expresando a través de su podcast Let’s Be Clear, donde revelaba detalles sobre su salud.

“Al mismo tiempo, hay cierta positividad en esto, ya que la estructura molecular de mis células cancerosas cambió recientemente, lo que significa que tengo muchos más protocolos que probar. Por primera vez en un par de meses tengo esperanzas”, agregó.

Este cambio renovó su esperanza, una emoción que Shannen describió con sinceridad. Sin embargo el tratamiento no fue suficiente y la famosa falleció.

