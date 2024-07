VIDEO. Hombre hace acrobacias para no mojar sus tenis en plena lluvia

En una reciente demostración de creatividad y habilidad, un video que circula ampliamente en X (antes Twitter) muestra a un hombre enfrentando de manera inusual el desafío de no mojarse los tenis durante un torrencial aguacero. Este singular episodio ha captado la atención y generado risas en las redes sociales por su ingenio y estilo único.

El clip, que se ha convertido en un fenómeno viral, presenta a un individuo común que, al bajar de su auto, se enfrenta a un charco considerable. En lugar de utilizar métodos convencionales para evitar el agua, como saltar o caminar con cuidado, el hombre opta por una maniobra espectacularmente elaborada.

Con una precisión digna de un artista circense, el protagonista abre la puerta del vehículo, se apoya en sus manos y ejecuta una serie de movimientos acrobáticos para evitar el charco. Este acto culmina con un aterrizaje exitoso en la banqueta, donde sus tenis permanecen secos.

— UHN Plus (@UHN_Plus) July 16, 2024

La habilidad del hombre ha provocado una avalancha de reacciones en línea, con usuarios de X admirando su destreza y creatividad. Los comentarios han sido diversos y humorísticos, reflejando la diversión que ha generado su actuación. Entre los comentarios más destacados se encuentran:

“Se me hace que es crosfitero”, expresó @lhpguerrero. “Se ensució las manos, mangas, gorra; bebió agua de charco, quedó probablemente oloroso a agua sucia, todo eso ¿por no mojarse los zapatos?”, comentó @elrodroOficial. “¿Lo de quitarse los zapatos y caminar descalzo no era opción?”, cuestionó @elalek. “Seria bueno ver el video de como se subio de nuevo al carro, porque va a estar difícil abrir la puerta”, expresó otra persona.