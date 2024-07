Esto buscará Erick Barrondo en los Juegos Olímpicos París 2024

El único medallista olímpico en la historia de Guatemala, Erick Barrondo, se encuentra en la recta final de su preparación en Quetzaltenango, donde espera cerrar de buena forma para encarar al 100 % sus cuartos Juegos Olímpicos, allá en París, Francia.

Erick Barrondo comentó en el programa Súper Deportivo de Emisoras Unidas: “El año pasado fue bastante difícil, pero ahora estoy en un buen momento, logramos agarrar un buen empuje en los últimos meses. Espero llegar en un buen momento a París 20224”.

Sobre sus expectativas para los próximos Juegos Olímpicos París 2024, el marchista chapín comentó: “Yo voy con la idea de estar entre los primeros 10. Aún no sé si llevaré o no entrenador. Trabajaré por crear una estrategia ahí mismo. Espero hacer entre 1:20:30 hora y 1:19:40 hora”.

Erick Barrondo respondió cómo se siente en el tema físico. “El año pasado me tuvieron que intervenir la rodilla, pero de ahí para acá he trabajado bien. Ya cuando se pasan los 30 años en estos deportes, el cuerpo ya no se lesiona tanto, entonces digamos tengo esa ventaja. Claro, hay que cuidarse, hidratarse bien, alimentarse lo mejor que se pueda, cumplir con los horarios de descanso y tener recuperación”, contó.

Erick Barrondo recordó también que: “Desde el Campeonato del Mundo de Atletismo en Bejín en 2015 para acá, solo he tenido una descalificación, en casi 10 años, de ahí he terminado todas mis competencias”.

Entrevista: Facebook Live desde el tiempo de 1:04:20 hora.

No fue invitado

Recientemente, autoridades del comité ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), realizaron la ceremonia de juramentación de los atletas que participarían en París 2024, ceremonia en la cual no estuvo presente Erick Barrondo.

¿La razón? Al ser consultado por su ausencia, el ganador de la medalla de plata en Londres 2012 fue contundente al afirmar que no fue invitado. “No. No me invitaron, y por eso igual nos venimos para Quetzaltenango, porque para qué nos íbamos a quedar a esperar allá, ya que no me invitaron a la juramentación, tampoco me iban a llamar para otra cosa. Yo tengo claro mi trabajo y es para Guatemala”, afirmó Barrondo.

