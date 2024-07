Joe Biden da positivo por Covid-19 y presenta “síntomas leves”

El presidente de EE. UU., Joe Biden, dio positivo por Covid-19 y está experimentando “síntomas leves”, aunque no tiene fiebre, informó la Casa Blanca en un comunicado publicado el miércoles.

El mandatario confirmó su contagio mientras hacía campaña en el estado clave de Nevada, justo antes del discurso que planeaba dar ante la convención anual de UnidosUS, una importante organización latina, y en un momento en que se ha intensificado la presión para que abandone la carrera presidencial

La primera en anunciar que Biden tenía Covid-19 fue precisamente la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía. Cuando el presidente ya llevaba más de hora y media de retraso, Murguía subió al escenario para explicar que acababa de hablar por teléfono con él. “Lamentablemente, acabo de conversar con el presidente Biden. Me ha dicho que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. Ha estado en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo en Covid-19. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones que se recomiendan y no quiere poner a nadie en riesgo”, dijo Murguía.

Según explicó, Biden estaba decepcionado por no poder acudir, pero esperaba poder hacerlo en el futuro. “Me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente, que tendremos la oportunidad de escucharle directamente más adelante y que lamenta no poder estar aquí”, declaró.

Minutos después, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, publicó un comunicado en el que confirmaba que Biden, que está vacunado y ha recibido dosis de refuerzo contra la Covid-19, había dado positivo y estaba experimentando “síntomas leves”. Además, indicó que tenía previsto volver a su vivienda particular en el estado de Delaware, donde se mantendrá en aislamiento para no contagiar a otros y seguirá ejerciendo “plenamente” todas las labores de la Presidencia.

El médico del mandatario, Kevin O’Connor, ofreció más detalles en una nota distribuida por la Casa Blanca y en la que explicaba que Biden, de 81 años, presentó “síntomas respiratorios superiores, que incluyen rinorrea (secreción nasal) y tos seca, con malestar general”.

Como no se sentía bien, se le administró un test de Covid-19 que dio positivo y, a continuación, el presidente tomó una primera dosis del medicamento antiviral Paxlovid, detalló el médico. Según el doctor, la frecuencia respiratoria de Biden es normal y no tiene fiebre con un temperatura de 36,5 grados centígrados.

“Di positivo por Covid-19 esta tarde, pero me siento bien y agradezco a todos por los buenos deseos. Estaré aislado mientras me recupero, y durante este tiempo continuaré trabajando para hacer el trabajo por el pueblo estadounidense”, escribió Biden en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

I tested positive for COVID-19 this afternoon, but I am feeling good and thank everyone for the well wishes.

I will be isolating as I recover, and during this time I will continue to work to get the job done for the American people.

— President Biden (@POTUS) July 17, 2024