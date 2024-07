VIDEO. Internan a Ingrid Andress tras interpretar el himno de EE. UU. borracha

Ingrid Andress ha estado en el ojo del huracán tras su interpretación del himno nacional en el Home Run Derby 2024.

El evento se celebró el 15 de julio en el Globe Life Field en Arlington, Texas. La cantante apareció notablemente afectada y más tarde confirmó que estaba bajo los efectos del alcohol durante su actuación.

De acuerdo con People, ella utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer disculpas y explicar lo sucedido.

“No voy a mentir, amigos, anoche estaba borracha. Hoy me internaré en un centro para recibir la ayuda que necesito. Anoche no fue así”, dijo la artista country de 32 años.

🇺🇸 | AHORA: La cantante Ingrid Andress se disculpa por la terrible interpretación del himno nacional: "No les voy a decir tonterías, anoche estaba borracha. Hoy me registraré en un centro para obtener la ayuda que necesito. Esa no era yo anoche. Pido disculpas a la MLB, a todos… pic.twitter.com/c7UPeK55kc — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 16, 2024

Además, se disculpó con la MLB, los aficionados y el país por su actuación, agregando que informará sobre sus avances en rehabilitación.

El incidente generó una rápida reacción en las redes sociales. Según ABC News, la interpretación de Andress fue comparada con la actuación de Fergie en el Juego de Estrellas de la NBA de 2018, la cual también recibió numerosas críticas.

Así llegó la cantante

Ingrid Andress acaparó titulares el lunes después de cantar el himno nacional en el Derby de Jonrones de la MLB en el Globe Life Field de Arlington, Texas, donde se celebra el Juego de Estrellas este año.

Mientras el jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, Teoscar Hernández, ganaba el evento anual, los fanáticos del béisbol no dejaban de hablar sobre ella.

La artista lanzó su álbum debut, Lady Like, en marzo de 2020 y recibió tres nominaciones al Grammy el año siguiente.

Estuvo nominada a Mejor Nuevo Artista, Mejor Canción Country por “More Hearts Than Mine” y Mejor Álbum Country por Lady Like, pero no ganó en la ceremonia de premiación.

En 2023, fue nominada a Mejor Actuación de Dúo/Grupo Country por “Wishful Drinking”, una colaboración con Sam Hunt de su segundo álbum, Good Person.