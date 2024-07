Kate del Castillo preocupa a fans por su estado físico

Kate del Castillo es una reconocida actriz que ganó fama mundial al protagonizar la serie “La Reina del Sur”. Ahora su nombre es tendencia en redes después de que Eduardo Yáñez publicara una foto junto a ella en el que los usuarios aseguran que se ve extremadamente delgada.

Fue en el perfil del actor donde compartió la imagen junto a la famosa. Inmediatamente muchos usuarios aseguraron que se “mira enferma” y se preocuparon por su estado de salud.

“Kate qué te pasó?”, “Wow no parece ella, debe estar enferma”, “No entiendo la obsesión de la gente por adelgazar”, “Cada persona vale por lo que es no entiendo”, “Ya eres famosa no necesitas perder peso”, “Me preocupa que esté enferma”, “Tal vez está padeciendo alguna enfermedad”, fueron algunas reacciones.

Aunque Kate del Castillo no ha hecho declaraciones públicas específicas sobre su peso reciente, otros usuarios expresaron su apoyo y cariño, deseando lo mejor para la querida actriz en este momento.

Las especulaciones sobre la salud de la actriz no son nuevas. En el pasado, Kate comentó sobre su lucha constante con la ansiedad y la depresión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kate del Castillo (@katedelcastillo)

