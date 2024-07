Gobierno de Arévalo solicitó TPS para guatemaltecos en EE. UU.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, confirmó este martes 23 de julio que el Gobierno a cargo del presidente Bernardo Arévalo ya solicitó a Estados Unidos que se otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a guatemaltecos que se encuentran en ese país.

Agregó que el argumento que se utilizó fue la vulnerabilidad del país como una constante. En ese momento estaba activa la época de incendios forestales, por lo que se hizo mención de uno de los tres puntos por los que se puede pedir un TPS, que es el del impacto de los desastres naturales.

“Incluso, nuestra solicitud la construimos con algunas cifras y datos sobre algunos elementos ligados al tema mismo de la corrupción. Vemos la situación de carreteras y puentes; la vulnerabilidad no solo es por los desastres, sino por la obra, que no soporta los embates. Argumentos hay, y los pensamos muy bien, queríamos hacer un argumento que no sonara a una solicitud más, pues Guatemala ha enviado 25 cartas a los Estados Unidos”, compartió.