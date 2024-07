Kamala Harris logra apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, ha conseguido el apoyo de suficientes delegados para garantizar su nominación en el Partido Demócrata como candidata a las elecciones presidenciales de noviembre, según el congresista de California, Robert Garcia.

“California acaba de votar unánimemente para nominar a Kamala Harris para presidenta. ¡Nuestros delegados han puesto a la vicepresidenta por encima del número requerido que necesita para ser nuestra nominada para la convención!“, escribió Garcia en la red social X.

Para ganar la nominación en la primera vuelta de la votación, un candidato necesita el apoyo de al menos 1 mil 976 delegados de un total de 4 mil.

Poco después de conocerse la noticia, Kamala Harris, a través de su campaña por la Presidencia, aseguró: “Estoy orgullosa de haber obtenido el amplio apoyo necesario para convertirme en la nominada de nuestro partido y, como hija de California, estoy orgullosa de que la delegación de mi estado natal ayudó“.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee.

Over the next few months, I’ll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024