Biden decide abandonar su candidatura para la reelección y publica carta

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió abandonar su candidatura para la reelección en 2024. A través de una carta dirigida a la nación, Biden explicó los motivos detrás de su decisión y destacó los logros alcanzados durante su administración.

En la carta, Biden comenzó mencionando los avances logrados en los últimos tres años y medio: “Hoy, América tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra Nación, en la reducción de los costos de medicamentos recetados para los mayores y en la expansión del acceso a la atención médica asequible a un número récord de estadounidenses”.

#URGENTE El presidente estadounidense, Joe Biden, decide abandonar la carrera a la Presidencia. Vía: @EFEnoticias pic.twitter.com/M09FCqVgyh — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 21, 2024

Biden también señaló que su administración ha proporcionado cuidados críticos a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas, aprobado la primera ley de seguridad de armas en 30 años, nombrado a la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema y pasado la legislación climática más significativa en la historia del mundo. “América nunca ha estado mejor posicionada para liderar que hoy”, afirmó.

Reconociendo el papel crucial del pueblo estadounidense en estos logros, Biden dijo: “Sé que nada de esto podría haberse logrado sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia que ocurre una vez cada siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia y revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo”.

El presidente expresó que ha sido el mayor honor de su vida servir como presidente y aunque su intención había sido buscar la reelección, considera que es en el mejor interés de su partido y del país que se retire y se concentre en cumplir sus deberes como presidente durante el resto de su mandato. “Hablaré a la nación más adelante esta semana con más detalles sobre mi decisión”, añadió.

Biden concluyó su carta reafirmando su creencia en la capacidad de Estados Unidos para lograr grandes cosas cuando se trabaja en unidad: “Creo hoy lo que siempre he creído: que no hay nada que América no pueda hacer cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América”.

La decisión de Biden marca un momento crucial en la política estadounidense, con implicaciones significativas para el futuro del país y del Partido Demócrata. Con su anuncio, se abre un nuevo capítulo en la carrera presidencial de 2024, y el enfoque se desplaza hacia quién será el próximo candidato que tomará la estafeta en la contienda electoral.