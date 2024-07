Lluvia de famosos en la fiesta antesala de los Juegos Olímpicos

Varias celebridades estuvieron presente el jueves en la fiesta Prelude, previo a los Juegos Olímpicos de 2024.

El evento, copresentado por Charlize Theron, Serena Williams, Rosalía y Omar Sy, conjugó a la perfección los mundos de la moda y el deporte, con una lista de invitados que incluía:

Este cóctel especial es organizado por la Fundación Louis Vuitton, diseñada por Frank Gehry, en el distrito 16 de París, antes de la ceremonia inaugural del viernes.

El presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, el presidente y consejero delegado de Comcast NBCUniversal, Brian Roberts, el ganador de un Grammy y director creativo masculino de Louis Vuitton, Pharrell Williams, y Anna Wintour, de Vogue, dieron la bienvenida a un ilustre grupo de atletas y artistas.

El código de vestimenta “digno de medalla” inspiró a LeBron James a optar por Louis Vuitton, a Rosalía a enfundarse en un dorado Dior y a varios invitados a llegar en elevados tenis blancos.

Y en una ciudad conocida tanto por la moda como por la comida, el menú fue magnífico: papas cubiertas de caviar y raviolis decadentes preparados por el chef Jean Imbert, galardonado con una estrella Michelin.

La maravillosa escena fue captada por los fotógrafos Marco Bahler, German Larkin y Morgan O’Donovan. Zac Efron también fue captado llegando a la fiesta previo a los Juegos Olímpicos.

Zac Efron at 'Prelude to The Olympics' in paris. 🤩 pic.twitter.com/c51Cy9hq7S

— Moree 🐾 (@MoreCortez4) July 26, 2024