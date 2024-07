Captan en video el momento en que enormes libélulas invaden una playa

Un enjambre de enormes libélulas fue captado en video mientras invadía la playa Misquamicut en Westerly, Rhode Island, Estados Unidos (EE. UU.). Los turistas quedaron atrapados en el vuelo de los insectos, cuyo fuerte zumbido al desplegar sus alas fue descrito como un acto apocalíptico.

Uno de los visitantes documentó el evento y lo difundió en redes sociales, causando pánico entre los asistentes, especialmente entre los niños que no paraban de gritar.

Durante los 32 segundos del video compartido en X, se observa cómo los paseantes, incluidos algunos niños con palas, intentaban protegerse del enjambre.

Would you stay or go? ⛱️🤔⁉️ Dragonflies swarmed a busy Rhode Island beach on Saturday — you can hear children screaming as they flew past. https://t.co/xSc1cvImf9 pic.twitter.com/KnhPNf3UUI

— WCVB-TV Boston (@WCVB) July 28, 2024