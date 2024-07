Mujer muere atropellada en zona 12

Una mujer perdió la vida derivado de un hecho de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este lunes 29 de julio en el bulevar Liberación y avenida Bolívar, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. Los Bomberos Municipales atendieron la emergencia.

La institución indicó que trasladó unidades al referido punto luego de que se recibieron alertas con respecto a un accidente en el que una persona había sido atropellada por el conductor de un autobús extraurbano.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a una mujer y, al evaluarla, confirmaron que ya no contaba con signos vitales derivado de las heridas que sufrió como resultado del impacto. La paciente no pudo ser identificada, pues no portaba documentos personales, solo se estableció que tenía aproximadamente 70 años de edad.

El área donde permanecía el cuerpo de la víctima y la unidad de transporte involucrada fue cerrada por la Policía Nacional Civil con el objetivo de que el Ministerio Público desarrollara las acciones para recabar evidencias y gestionar el traslado de la mujer hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

En ese contexto, Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que debido a este hecho se ve afectada la conexión vehicular hacia el puernte El Trébol, en busca de la avenida Bolívar. En ese contexto, pidió a los usuarios circular con precaución.