Enzo Fernández se disculpó personalmente con sus compañeros del Chelsea

El futbolista argentino Enzo Fernández, recientemente reincorporado a la pretemporada del Chelsea en Atlanta, Estados Unidos, ha estado en el centro de una polémica que ha trascendido el ámbito deportivo, generando repercusiones en su equipo, Chelsea FC, y hasta en el ámbito diplomático. La controversia surgió a raíz de un video que Fernández compartió en sus redes sociales, donde se lo ve junto a sus compañeros de la Selección Argentina entonando cánticos con contenido racista tras la victoria en la final de la Copa América 2024 contra Francia.

El incidente tuvo lugar en el vestuario de la Selección Argentina, poco después de que el equipo se coronara campeón en el Hard Rock Stadium de Miami. En el video, que Fernández subió a sus redes sociales, los jugadores celebraban cantando una canción de la hinchada argentina, la cual incluía frases racistas y discriminatorias dirigidas contra Francia y el jugador Kylian Mbappé. La publicación no tardó en viralizarse, atrayendo una avalancha de críticas, incluida la de Wesley Fofana, jugador francés y compañero de Fernández en el Chelsea, quien expresó su descontento en Instagram, calificando el acto como “racismo desinhibido”.

🚨🔵 Enzo Fernandez back with rest of Chelsea squad yesterday in Atlanta.

He apologised to the players after the racist chant; he’s told Chelsea he will be making a significant contribution to an anti-discrimination charity.

Reece James and Disasi, lead figures in the process. pic.twitter.com/r0stiRhXxK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2024