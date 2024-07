Daniel Wiffen: De ser extra en “Juego de Tronos” al oro de París

Daniel Wiffen, de 23 años, y quien fue extra en la famosa escena de la ‘Boda Roja’ de Juego de Tronos, hizo historia y se convirtió en el primer nadador irlandés masculino en subir a los más alto de un podio olímpico, tras imponerse este martes en la final de los 800 libre de los Juegos de París.

Ha sido un triunfo que Wiffen adornó con un nuevo récord olímpico tras completar la prueba en un tiempo de 7:38.19 minutos, casi tres segundos menos que la anterior plusmarca en posesión del ucraniano Mykhailo Romachuk desde los pasados Juegos Olímpicos de Tokio en los que los 800 se estrenaron en el programa masculino.

Pero a diferencia de lo ocurrido en Tokio, donde el norteamericano arrebató el oro a Paltrinieri y Romanchuk en los metros finales, en París, Bobby Finke se encontró con la horma de su zapato en el irlandés Wiffen que aguantó el ataque final del estadounidense.

Una capacidad de resistencia que permitió al irlandés tocar primero la pared con una ventaja de 56 centésimas sobre Finke, que con un tiempo de 7:38.75 tuvo que conformarse en esta ocasión con la plata, mientras que el bronce fue para el italiano Paltrinieri con una marca de 7:39.38 minutos, un segundo y medio más que Wiffen.

¡De “Juego de Tronos” a medallista de #oro! 😱🇮🇪 Daniel Wiffen, que fue extra en la famosa escena de la ‘Boda Roja’, se acaba de convertir en el primer irlandés en la historia que gana un oro olímpico en natación. 🏊‍♂️ El trono, ahora, es dorado. 🥇#Paris2024 I @WiffenDaniel pic.twitter.com/TIkOSn6qJg — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 30, 2024

El recuerdo de Juego de Tronos

¿Dónde estabas cuando viste la ‘Boda Roja’? El episodio de Juego de Tronos se convirtió en un fenómeno cultural en junio de 2013, ya que algunos miembros de la familia Stark murieron sorpresivamente a manos de Lord Walder Frey; un acto de traición que conmocionó al mundo.

Para Daniel Wiffen, la respuesta es probablemente algo diferente a la del resto. Él estaba en el set de grabación como extra junto a su hermano gemelo, compartiendo la acción de uno de los episodios más recordados de la televisión junto a personajes como Jon Snow.

“Realmente no sabía nada de Juego de Tronos cuando era más joven”, reveló Wiffen a olympics.com en una entrevista Enel pasado. “Mis padres no me dejaban ver la serie, pero creo que mi padre la veía todo el tiempo, y luego mi hermana consiguió un buen papel en Juego de Tronos: era una de las nietas de Frey (Neyela Frey)”, recordó.

“Entonces ella entró e hizo su parte, y después nosotros entramos para la ‘Boda Roja’, en el fondo. Fue genial”, dijo.

*Información EFE y Juegos Olímpicos