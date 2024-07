Juegos Olímpicos: el polémico “Hombre Azul” de la ceremonia de apertura rompe el silencio

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París dio de qué hablar el pasado viernes 26, sobre todo tras la presentación del cuadro de “La Última Cena” de Leonardo Da Vinci.

Entre los personajes que se presentaron hubo uno que llamó mucho la atención: el hombre azul, interpretado por un artista francés, Philippe Katalina.

En esta escena, Catalina interpreta el papel de Dioniso, el Dios griego del vino, mientras cantaba su tema “Nu” (en español se traduce “Desnudo”). Su representación generó gran polémica y creó un debate en redes sociales por usuarios de varios países.

A pesar de las críticas, el artista ofreció una entrevista para CNN y comentó “que hubo un malentendido”.

“Interpreté Nue porque si estuviéramos desnudos ¿habría guerras?. Quizás la respuesta sea no, porque cuando estás desnudo no puedes esconder un arma o una daga”, comentó.

“Lamento profundamente si escandalizó a algunos, porque no era esa la intención en absoluto. Fui educado como cristiano y lo mejor del cristianismo en el perdón. Así que pido perdón si he ofendido a alguien y los cristianos del mundo me lo concederán, estoy seguro, y que entenderán que se trató de un malentendido”, comentó.

“Nunca se trató de religión ni de La última cena. Siempre se trató de Dionisio y mi pinté de azul porque mi mamá siempre me dijo: ‘Philippe es mejor para ti vestir de azul que de amarillo. Hace que tus ojos destaquen. El azul te va bien'”, agregó. “Me llevó tres horas conseguir ese cuerpo azul brillante y también tres horas para quitarlo todo”.

Además Catalina comentó que el Comité Olímpico Internacional no permitió subtítulos y eso generó confusión.

¿Quién era Dionisio?

Dionisio o Baco juega un rol central como el Dios del vino en la pintura “Le Festin des Dieux” (La Fiesta de los Dioses).

En esta obra, Baco aparece como una figura festiva que encarna la exuberancia y el placer asociado con el banquete divino.

Su presencia en la pintura subraya el carácter alegre y desenfadado del evento, reflejando su importancia en celebraciones y ritos.

A menudo, Baco se presenta con una corona de hiedra y elementos como racismos de uvas o copas de vino, simbolizando su dominio sobre el vino y la festividad.

Además el portavoz de los Juegos Olímpicos de París 2024, Anne Descamps, ofreció disculpas a quienes se sintieron ofendidos por la actuación, afirmando que el objetivo no era causar polémica sino celebrar la diversidad y la creatividad en el contexto del evento olímpico.

