¡Se va a casar! La cantante presentó a su prometido en los Juegos Olímpicos de París

Lady Gaga reveló que está comprometida con Michael Polansky durante su estancia en París, mientras presentaba su nuevo álbum “LG7″. La cantante estadounidense se refirió a Polansky como “mi prometido” en un video de TikTok publicado por el primer ministro francés, Gabriel Attal.

En el clip, se puede ver a Attal saludando brevemente a Gaga y a Polansky en una de las competiciones de los Juegos Olímpicos Paris 2024. Gaga y Polansky han sido pareja pública desde principios de 2020, noticia que se confirmó en la propia página de Instagram de la artista.

En la fotografía ella aparecía sentada sobre Michael durante un aparente paseo que tuvieron en el mar. En entrevistas posteriores, la artista se ha referido a Polansky como “el amor de su vida”, por lo que la relación parece ir bastante bien hasta hoy.

De tal manera, se hace oficial que la cantante de 38 años y el empresario e inversor tecnológico tienen planes de casarse. La pareja fue vista por primera vez en una fiesta de Año Nuevo en Las Vegas, y poco después oficializaron su relación durante un fin de semana lleno de muestras de afecto en el Super Bowl 2020 en Miami.

Lady Gaga y su prometido son el uno para el otro…

Gaga y Polansky comparten pasiones filantrópicas y han trabajado juntos para recaudar fondos para diversas causas, incluyendo el concierto “One World: Together at Home”. En una entrevista con MSNBC, Gaga reveló que Polansky estaba desarrollando una aplicación para su Born This Way Foundation, que apoya iniciativas de salud mental.

A lo largo de los años, la pareja ha sido vista frecuentemente juntos. En marzo de 2024, celebraron el cumpleaños de Gaga con una cena en Santa Mónica, California.

Gaga fue antes comprometida con Christian Carino, pero se separaron en 2019, y también estuvo comprometida con Taylor Kinney antes de romper en 2016.