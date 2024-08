Tragedia en el rodaje de Superman, revelan más detalles de la muerte de una mujer

La película Superman dirigida por James Gunn, y que marca un nuevo comienzo para el universo cinematográfico de DC Comics, ha generado mucha expectativa por parte de los fanáticos.

Ahora la cinta se ha hecho tendencia, pero porque recientemente se ha dado a conocer que una mujer, miembro del equipo de producción de la cinta, fue encontrada sin vida con una herida de bala cerca del set de grabación.

Medios internacionales han informado que debido a cómo encontraron a la mujer creen que se trató de un acto de suicidio.

“Los agentes y el personal médico que llegaron encontraron al paciente muerto por una herida de bala aparentemente autoinfligida. Las pruebas recogidas no revelaron ninguna sospecha de crimen, y la investigación no está relacionada con ningún proyecto de estudio en curso. No hay más detalles disponibles en este momento, ya que la investigación está en sus primeras etapas”, se informó.

Cabe señalar que los representantes del estudio y de Warner Bros no han comentado nada sobre lo sucedido.

La nueva película de Superman se planea que llegue a las salas de cine el 11 de julio de 2025 y estará protagonizado por David Corenswet como el Hombre de Acero, sustituyendo a Henry Cavill en el papel del cryptoniano.

Así mismo Rachel Brosnahan como la reportera estrella Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Lutho.

