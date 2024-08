Remco Evenepoel logra histórico doblete en París 2024

Una semana después de su título contrarreloj, el belga Remco Evenepoel abrió una página inédita en la historia de los Juegos Olímpicos con la medalla de oro en la prueba de ruta de París, un doblete que vino precedido de una portentosa exhibición a lo largo de los 273 kilómetros de recorrido, con salida y llegada en Trocadero.

Exhibición con poderío y con zozobra de última hora, pues un pinchazo a 3,5 km de meta a punto estuvo de arruinar al belga, desde ahora doble campeón de crono y ruta en Juegos Olímpicos y Mundiales. Una hazaña que adornó bajándose de la bici en la línea de meta y levantando los brazos con el fondo de la Torre Eiffel.

Imágen icónica. El rey de París entró en meta con tiempo para el deleite, a pesar del percance. Marcó un tiempo de 6h.19.34. Era su segunda medalla de oro en una semana y el primero en alcanzar ese hito histórico. El resto del podio fue francés, plata para Valentin Madouas, que entró a 1.10 del belga, y bronce para Christophe Laporte, a 1.16.

La prueba olímpica se lanzó de Trocadero con 90 corredores. Por delante algo parecido a una clásica, largo recorrido, 13 cotas y 2.800 metros de desnivel. Mucho simbolismo, el Sena y la Torre Eiffel ante la vista nada más comenzar, luego hacia los Altos del Sena hasta el regreso a la capital.

No faltó la habitual fuga exótica de corredores anónimos que quieren mostrar el maillot de su país al mundo. Se lanzaron hacia lo imposible representantes de Islas Mauricio, Tailandia, Marruecos, Uganda y Ruanda, un quinteto al que se unieron a mitad de carrera el italiano Viviani, los irlandeses Mullen y Healy, y Lutsenko.

Los irlandeses lo intentaron de lejos, metiendo en fuga a sus dos únicos corredores, pero era improbable que cumplieran su sueño, pues el primer latigazo no tardó en llegar con la firma del campeón olímpico de crono, Remco Evenepoel. Alarma general ante el primer aviso serio.

La carrera, como estaba previsto, empezó a volverse loca. Puro desorden. Los experimentos se acabaron, pero Healy y Lutsenko resistían con coraje el impulso del grupo principal, que entró en París por el Museo del Louvre, con su Pirámide y la Opéra Garnier como testigos del último tramo de carrera.

