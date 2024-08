Xinabajul-Huehue pierde en la mesa ante Cobán Imperial

La nueva temporada del Torneo Apertura 2024 de la Liga Guate Banrural apenas ha comenzado y ya se ha registrado el primer incidente que ha sacudido al fútbol guatemalteco. En un desenlace inesperado, Xinabajul-Huehue ha perdido su primer partido en la mesa contra Cobán Imperial sin siquiera haber jugado. Este acontecimiento ha generado polémica y ha puesto en evidencia problemas administrativos que afectan al deporte rey en Guatemala.

El conflicto surgió debido a una demanda por incumplimiento de pago al futbolista panameño Manuel Gamboa, quien actualmente milita en Antigua GFC. Gamboa había denunciado a Xinabajul-Huehue por no cumplir con sus obligaciones contractuales, lo que llevó a la FIFA a intervenir y sancionar al club. La sanción impuesta prohibía a Xinabajul inscribir nuevos jugadores hasta que el pago correspondiente se realizara. Aunque el club efectuó el pago, no notificó a la FIFA a tiempo para que la suspensión fuera levantada antes del inicio del torneo.

Desesperado por no perder el partido, Xinabajul solicitó a la directiva de Cobán Imperial la reprogramación del encuentro de la primera jornada. Sin embargo, Cobán Imperial se negó a acceder a dicha petición. A través de un comunicado, el club explicó sus razones:

“Por este medio hago de su conocimiento, como club Cobán Imperial lamentamos mucho la situación legal que hoy vive la institución Xinabajul-Huehue, sabemos que es una situación difícil que se sale de sus buenas intenciones. Pero nosotros estamos en disposición de cumplir con los compromisos de ambas categorías correspondientes a la jornada 1 del torneo apertura 2024 por lo que no estamos en posibilidad de considerar la reprogramación que nos proponen. Así mismo, hacemos de su conocimiento que los viajes a Huehuetenango para solventar los partidos de esta jornada los hemos venido planificando de tiempo atrás y ya contamos con reservación en los hoteles y pagada la alimentación de ambas delegaciones deportivas. Esperamos que también comprendan nuestra postura, a la vez hago de su conocimiento que se enviará a la gerencia de la liga nacional copia de este oficio. Desde ya confiamos en que pronto resuelvan su dificultad legal, me suscribo hasta una próxima oportunidad”.

Resolución de la Liga Nacional

Ante la negativa de Cobán Imperial y la situación administrativa de Xinabajul, la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala emitió una resolución que confirmaba la pérdida del partido en la mesa para Xinabajul-Huehue. La resolución detalla:

“Con base en lo anteriormente considerado y fundamentado en los preceptos legales establecidos en los Artículos: 1º DENOMINACIÓN Y NATURALEZA; 4º FINES: literales a), b), c), e), g) y h); 11º literales a), b), d), e), k), y m), y 28° literales a), n), t), y u) de los Estatutos de la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala; así como en el Artículo 60° y 61° del Reglamento de Competencia, Categoría Mayor, para la Temporada Oficial 2024-2025 de la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala; este Comité Ejecutivo AL RESOLVER DECLARA: A. DEJAR SIN EFECTO LEGAL, la programación de los encuentros de las categorías Mayor y Especial, entre los Clubes Xinabajul vs Cobán Imperial, correspondientes a la Primera Jornada del Grupo B, de la Fase de Clasificación del Torneo de Apertura, Temporada Oficial 2024-2025, de la Liga Nacional de Fútbol de la República de Guatemala. B. En consecuencia y conforme a la consagración de los principios normativos atingentes, es procedente aplicar el mecanismo de supletoriedad, acudiendo a la integración de las normas aplicables tanto, del Reglamento de Competencia como del Reglamento Disciplinario de la Liga, con el fin de mantener la debida coherencia en el sistema jurídico de la competencia deportiva, por lo que, los puntos que se disputarían en los encuentros relacionados, le son otorgados a la Asociación Club Social y Deportivo Cobán Imperial con un marcador favorable de 0-3 goles, respectivamente. C. Se ordena notificar el contenido de la presente resolución para su conocimiento y efectos, al Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, a la Comisión de Árbitros de la FEDEFUT; a la Administración de la Liga Nacional de Fútbol, Asociación Civil Xinabajul Huehue; a la Asociación Club Social y Deportivo Cobán Imperial, Clubes Afiliados y Prensa Deportiva”.